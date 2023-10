Acre tem entre 110 a 130 novos casos de câncer de mama por ano, diz estudo

No Acre, são registrados de 110 a 130 novos casos de câncer de mama por ano, segundo o Governo do Estado. As mulheres com mais de 50 anos representam 51% das pacientes com câncer de mama atendidas, conforme estudo da Unacon, em 2021.

Segundo o estudo, quase 70% das mulheres identificam a doença em estágios avançados e apenas 30%, em estágios 1 ou 2, com mais chance de cura.

Entre os fatores de risco estão o fator idade, não ter tido filhos, menstruação precoce ou menopausa tardia, tratamentos hormonais, radiação ionizante, estilo de vida e histórico familiar.

A doença pode apresentar sintomas como a presença de um caroço no seio e a mama com textura de laranja. Nesses casos, a mulher pode buscar a Rede de Atenção Primária (postos de saúde) para investigação.

Semanalmente, a Unacon atende, em média, 600 pacientes de todo o Acre e de outros estados, como Amazonas e Rondônia e, também, de países vizinhos, como a Bolívia, por meio do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). No ambulatório, cerca de 120 pacientes recebem atendimentos especializados diariamente. Na emergência, a média é de 20 a 30 pessoas atendidas por dia, no setor que funciona 24 horas, durante toda a semana.

A campanha do Outubro Rosa busca alertar para a identificação de casos assintomáticos, com exames de prevenção, de dois em dois anos, para mulheres acima de 40 anos. É raro, mas homens também podem ser acometidos com a doença.