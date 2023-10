Acre pode ter mais de 50 milímetros de chuva até 16 de outubro, diz meteorologia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) concluiu, nesta segunda-feira (9), a previsão do tempo para as próximas duas semanas. Para a Região Norte, são previstos volumes de chuva maiores que 50 milímetros em áreas do Acre, Tocantins e no noroeste e sul do Amazonas devido ao calor e a alta umidade.

Nas demais áreas da região, haverá predomínio de tempo seco e sem chuva.

Na porção central do Brasil, também há previsão de pancadas de chuva.

Na primeira, entre os dias 9 e 16 de outubro de 2023, os maiores volumes de chuva são previstos para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além do noroeste do País.

Na Região Nordeste, a previsão é de tempo seco e sem chuva, além de baixos valores de umidade relativa, principalmente, em áreas do Matopiba (área que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e interior da região. Em áreas do sul e extremo oeste da Bahia, podem ocorrer baixos acumulados no fim da semana.

Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, a formação de áreas de instabilidade favorecerá a ocorrência de temporais no início da semana em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

Já na Região Sul, a partir de quarta-feira, a atuação de uma frente fria vai intensificar as áreas de instabilidade na região, provocando volumes significativos de chuva, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os acumulados de chuva podem ultrapassar 80 mm em grande parte do Rio Grande do Sul, entretanto são previstos volumes menores que 40 mm sobre o nordeste de Santa Catarina e Paraná.