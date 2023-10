Acre é o único do Norte com chance de aumento em síndromes respiratórias

O boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mostra que o Acre é o único estado da região norte com probabilidade de crescimento nos índices de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG).

Segundo a projeção do boletim disponibilizado nesta quarta-feira, 11, o aumento de casos deve ser maior que 75% no estado, nas próximas seis semanas.

Apesar do número expressivo, a capital, Rio Branco, tem tendência de queda de mais de 75% nos registros, o que indica que os municípios do interior do estado devem ser os responsáveis pela alta esperada pela Fiocruz. Acre e Sergipe são os dois estados em que a incidência de SRAG oscila entre faixas etárias, sem prevalência de uma sobre a outra.

Resultados positivos de vírus respiratórios e óbitos

Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de: influenza A (1,4%), influenza B (0,5%), vírus sincicial respiratório (8,8%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (50,4%). Entre os óbitos, a presença desses mesmos vírus foi de: 1,6% e 84,7%, respectivamente.