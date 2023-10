Acidente envolvendo 3 motos deixa três pessoas feridas no município de Porto Walter

No final da tarde desta segunda-feira, 16, em Porto Walter, 3 motos se chocaram e 3 pessoas ficaram feridas. O caso mais grave foi de um homem identificado por Rodrigo, que teve a perna quebrada e pode ter sofrido um traumatismo craniano. Os outros envolvidos no acidentesão Denilson e Renata.

Rodrigo deverá ser transferido para Cruzeiro do Sul, em um voo do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), mas ainda não há confirmação do dia e horário da mudança. O Raio-X do Hospital não está funcionando para a realização de exames. ” Não tem como saber aqui se ele teve traumatismo sem raio-X. O estado dele é delicado”, contou uma profissional de saúde que não quer se identificar.

O acidente aconteceu na Travessa da Rua da Pista Velha na hora em que se formava um grande tempo de chuva na cidade e muita gente seguia para casa.

O Hospital da Saúde da Família de Porto Walter, de responsabilidade do governo do Estado, via Sesacre, está em obras há mais de dois anos. O atendimento à população é feito na Unidade Básica de Saúde – UBS Vicente Varela, da prefeitura, de forma improvisada e o Raio-X não funciona.