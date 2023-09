Virginia Fonseca é a celebridade que mais influencia a geração Z, diz pesquisa

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca foi considerada a celebridade que mais consegue se conectar com a geração Z do Brasil, criando tendências e ditando moda entre jovens que nasceram entre 1995 e 2015, de acordo com pesquisa recente feita pelo Instituto Ipsos, divulgada nesta semana.

A categoria em questão trata-se da Modernidade e Conexão Jovem da pesquisa. A coleta de dados levou em consideração pessoas de até 24 anos.

O segundo lugar do ranking é ocupado pela também influenciadora Viih Tube. Na terceira colocação está a apresentadora e atriz Maisa.

A também empresária do ramo de beleza Bruna Tavares aparece em quarto lugar. Já em quinto, a atriz Marina Ruy Barbosa e em sexto, Mari Maria. Confira:

1.Virginia Fonseca – youtuber, influenciadora digital, empresária e mulher do cantor Zé Felipe; 2.Viih Tube – influencer digital, atriz e ex-participante do BBB; 3.Maisa – atriz, apresentadora e cantora; 4.Bruna Tavares – empresária do ramo de beleza; 5.Marina Ruy Barbosa – atriz e empresária; 6.Mari Maria – empresária do ramo de beleza.

Para a execução da pesquisa Celebrities Mais Influentes de 2023 foram entrevistadas 2.000 pessoas representando todas as cinco regiões do Brasil, no período entre 27 de julho e 7 de agosto de 2023. A margem de erro associada à pesquisa é de mais ou menos 2,2 pontos percentuais.

Pesquisa indica que geração Z é menos empática

Uma pesquisa do Grupo Rabbit ouviu 28 mil famílias com filhos em escolas particulares do Brasil e sugere um menor engajamento social das crianças e adolescentes.

O levantamento foi respondido pelos pais e responsáveis por alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, e pelos próprios estudantes do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, em maio deste ano.

A pesquisa quis saber como esses jovens da geração Z se imaginavam aos 40 anos.

As três prioridades não variaram entre os grupos, sendo “Qualidade de vida e bem-estar físico e mental”, “Ter paixão pelo que faz” e “Remuneração e tranquilidade financeira”.

O estudo também confirma que as crianças e adolescentes passam mais tempo diante das telas do que o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Christian Coelho sugere que escolas transmitam atividades também para os pais, de modo a promover uma interação maior com os filhos.