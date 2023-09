Vídeo: viatura da PRF é arrastada pela água em estrada durante chuva no RS

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi arrastada pela água que cobre a pista da BR-116, na altura do km 386, em Camaquã, na Região Sul do Rio Grande do Sul, durante manhã desta quarta-feira (13). Um vídeo gravado por um motorista que estava no local mostra um agente da PRF se protegendo da correnteza em cima do capô do carro.