Vídeo: bandido é morto por Policial Militar à paisana ao tentar assaltar lotérica em SP

Um bandido de 27 anos suspeito de tentar assaltar uma casa lotérica no Jardim das Imbuias, na zona sul de São Paulo, foi morto por um policial à paisana na manhã desta sexta-feira (22/9) após uma troca de tiros.

Os criminosos aguardavam a abertura da lotérica para render os funcionários e ter acesso ao cofre da casa. Para a ação, eles pararam um caminhão em frente ao local e, pouco depois das 8h, tentaram entrar no estabelecimento, que estava com a porta aberta pela metade.

Para conseguirem entrar na lotérica, os bandidos tentaram obrigar as pessoas que estavam na fila aguardando a abertura do local a entrarem também. Uma dessas pessoas era um PM de folga, que reagiu a abordagem e sacou sua arma.

Houve troca de tiros e o policial foi para o outro lado do caminhão. Outro suspeito chegou a ir na mesma direção para atirar no PM de folga, mas sua arma falhou. Outro criminoso acabou atingido e caiu ao tentar entrar no veículo. Câmeras de segurança registraram tudo.

O suspeito baleado chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do Pronto Socorro do Hospital Grajaú.

De acordo com a Polícia Militar, não há informações a respeito de outros envolvidos na tentativa de roubo. A Secretaria de Segurança Pública (SSP), disse que arma do policial e outros objetos foram apreendidos. As investigações, feitas pelo 101º DP (Jardim das Imbuias), prosseguem para esclarecer a dinâmica dos fatos e localizar os demais envolvidos.

Veja o vídeo:

Por Metrópoles