Vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz troca socos com torcedor em shopping; veja

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi visto trocando socos e chutes com um homem num shopping do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (19), dois dias após a derrota para o São Paulo.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o homem agredido era um torcedor do Flamengo, que cobrou Braz quanto ao momento do clube. Ele alega que foi “agredido e mordido por Marcos Braz e seu segurança”.

Urgente! Marcos Braz, dirigente do Flamengo, foi cobrado por um torcedor do Fla e agrediu o rubro-negro. Testemunhas relatam que Braz está errado porque o agrediu. pic.twitter.com/wiboXAVGKz

— Venê Casagrande (@venecasagrande) September 19, 2023



O jornalista também entrou em contato com Braz, que explicou: “Eu estava com três meninas (uma filha de Braz) e estava comprando um presente para a minha filha. E o cara começou a me agredir verbalmente. Um absurdo.”

Já o torcedor agredido afirmou que “só gritou para ele sair do Flamengo”. “Virei de costas e fui andando. Quando eu vi, ele correu atrás de mim. Ele e o segurança dele me agrediram. E ele me mordeu também”, alegou o torcedor.

O Flamengo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

O Rubro-Negro entra em campo, nesta quarta-feira (20), contra o Goiás, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo da volta da final da Copa do Brasil será no domingo (24), no Morumbi, às 16h.