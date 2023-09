Veterinário do Austate Pet orienta sobre prevenção e cuidados contra a dirofilariose

A dirofilariose é uma preocupação crescente para os amantes de animais de estimação, e é fundamental entender como proteger os peludos dessa doença potencialmente devastadora. O veterinário Cleiton Araújo, da Austate Pet, conta como proteger os pets.

“É crucial que os tutores de animais estejam cientes dos perigos da dirofilariose e tomem medidas preventivas para proteger seus pets. Esta doença é transmitida por mosquitos infectados e pode afetar tanto cães quanto gatos. O ciclo de vida complexo do parasita Dirofilaria immitis, que causa a dirofilariose, envolve estágios larvais, microfilárias circulantes no sangue e vermes adultos que se alojam no coração e nos vasos sanguíneos”, explicou.

Segundo o profissional, nos estágios iniciais, a dirofilariose pode não apresentar sintomas, tornando o diagnóstico desafiador. No entanto, à medida que a doença progride, os sintomas, como tosse persistente, dificuldade respiratória, fadiga e perda de peso, podem se tornar evidentes. “Portanto, é essencial que os tutores estejam atentos a quaisquer mudanças no comportamento ou na saúde de seus pets e busquem assistência veterinária se notarem algo incomum”, destaca.

A prevenção da dirofilariose é eficaz e amplamente disponível. Os veterinários podem prescrever medicamentos preventivos mensais que matam as larvas do parasita antes que elas se desenvolvam em vermes adultos. “Além disso, é importante adotar medidas para reduzir a exposição de seu animal de estimação a mosquitos, como evitar passeios durante os horários de pico de atividade dos mosquitos e utilizar repelentes específicos para pets”.

Embora a dirofilariose seja mais comum em cães, gatos não estão imunes a essa doença. Portanto, é fundamental que os tutores de gatos também sigam as orientações de prevenção.

“Em resumo, a dirofilariose é uma doença séria que pode ser prevenida com medidas simples, como medicamentos preventivos e precauções contra mosquitos. Manter um relacionamento próximo com seu veterinário é essencial para garantir a saúde de seu pet e identificar qualquer problema o mais cedo possível. Lembre-se de que a prevenção é a chave para manter nossos animais de estimação felizes e saudáveis”, concluiu Araújo.