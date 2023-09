Alerta: veja as regiões do Brasil que estão em atenção para calor, ventania e tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) tem, nesta quinta-feira (21), sete avisos meteorológicos em vigor no Brasil.

O principal deles coloca oito estados do Sul, Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil em alerta vermelho (grande perigo) para uma forte onda de calor sufocante com temperaturas que podem superar os 40 °C e baixa umidade. O aviso segue válido até o fim da tarde de domingo e atinge as seguintes áreas:

•Todo o estado de São Paulo;

•Todo o estado do Mato Grosso do Sul;

•Norte do Paraná;

•Triângulo Mineiro;

•Centro-Sul, nordeste, sudeste, sudoeste e norte do Mato Grosso;

•Sul, centro, norte e noroeste de Goiás;

Sul do Pará;

•Leste de Tocantins.

Vídeo: Calor sufocante atua como uma tampa de panela retendo calor

Outras áreas estão sob alerta laranja (perigo) para a onda de calor, que indica risco à saúde provocado por temperaturas de até 5º C acima da média. São elas:

•Todo o estado do Rio de Janeiro;

•Sul, oeste, noroeste e norte de Minas;

•Oeste de Tocantins;

•Sul do Pará;

•O restante do estado do Paraná;

•Todo o estado de Santa Catarina;

•Norte e noroeste do Rio Grande do Sul.

O Rio Grande do Sul e a porção sul e oeste de Santa Catarina estão sob alerta amarelo (perigo potencial) para tempestade, válido até a manhã de hoje. São previstos até 50 mm/dia de chuva, ventos de até 60 km/h e queda de granizo. O Inmet avisa ainda que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

O estado foi alvo de fortes chuvas no início de setembro que provocaram alagamentos e deixaram dezenas de mortos no maior desastre natural da história gaúcha.

O Acre, Rondônia, boa parte do Amazonas, o noroeste do Mato Grosso e o sudoeste do Pará também estão sob alerta amarelo, mas para chuvas intensas. Na região, a previsão de chuva e rajadas de vento é a mesma do Rio Grande do Sul, mas sem risco de queda de granizo.

Há ainda um alerta amarelo de vendaval em vigor para sete estados do Nordeste. O Inmet prevê ventos de até 60 km/h no interior da região, numa área que abrange partes da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.

Órgãos mais afetados pelo calor

Em entrevista à CNN nesta quarta-feira (20), Stéphanie Rizk, cardiologista da Rede D’Or e do Sírio-Libanês, contou quais são os órgãos do corpo humano mais prejudicados pelas condições impostas pela onda de calor. Veja abaixo:,

Rins

Segundo Rizk, os rins são os órgãos mais afetados, sobretudo por conta da desidratação provocada pela água consumida pelo mecanismo de regulação térmica — que faz o corpo suar para diminuir a temperatura do corpo.

“[O mais prejudicado é] o rim, em primeiro lugar. A princípio ele, diminui a filtração, concentra a urina, e pode aumentar a formação de pedras no rim”, explicou a cardiologista.

Coração

Conforme apontou a médica, o coração pode ser atingido porque, no processo de regulação da temperatura corporal, ocorre a vasodilatação, isto é, aumento do fluxo sanguíneo. Isso aumenta o ritmo do coração, o que, por sua vez, pode ser perigoso caso a pessoa tenha alguma comorbidade prévia.

“O coração [é afetado], principalmente se alguém tem alguma insuficiência cardíaca. Com a vasodilatação, que ocorre para a gente dissipar esse calor), o coração acelera e isso pode culminar com alguma descompensação de alguma doença”, afirmou.