Últimos ajustes para abertura da ExpoSena 2023; única preocupação é com a chuva

Os responsáveis pelos estandes da ExpoSena estão nos últimos ajustes para começar a receber os visitantes da maior feira agropecuária da região do Iaco/Purus.

A abertura da feira acontece nesta quarta-feira, 20, e os portões do parque, montado no Bairro da Pista, serão abertos a partir das 18 horas.

Os mais de cem expositores estão divididos entre estandes do poder público, iniciativa privada e pequenos comerciantes que esperam faturar alto nas cinco noites de evento com barracas de bebidas e comidas diversas. Carlos Souza, mesmo antes da abertura dos portões, já estava animado. “Todos os anos a ExpoSena fica ainda melhor. Passei aqui pra ver como tá e volto mais tarde com a família”, disse.

A grande preocupação de Carlos, como dos organizadores e expositores é com a chuva que cai no município nesta tarde de hoje e pode atrapalhar, caso persista no período da noite.

Além da abertura, a grande atração da primeira noite é o início do rodeio, que costuma atrair uma multidão de espectadores. A organização promete uma bela festa de abertura, com direito a show de fogos de artifício.

O prefeito Mazinho Serafim, organizador da ExpoSena se disse entusiasmado com a primeira noite de feira. “A expectativa é a melhor possível. Aqui estamos coma parceria de várias instituições, empresários, do povo de Sena Madureira e dos visitantes que lotam a nossa ExpoSena todos os anos”, afirmou.