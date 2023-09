Ufac abre 47 vagas em processo seletivo para licenciatura nos cursos de música e filosofia

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal do Acre (Ufac) realiza processo seletivo específico para ingresso nos cursos de licenciatura em Música (25 vagas) e Filosofia (22 vagas), no 2º semestre letivo de 2023, no campus-sede.

Segundo a instituição, as vagas sobraram da 2ª edição do Sisu-2023. Para se inscrever, é obrigatório ter participado do Enem-2022, pelo qual será feita a classificação dos candidatos.

As inscrições estão abertas a partir desta quarta-feira, 27 e vão até 6 de outubro, via online. A publicação da primeira chamada ocorre em 9 de outubro; a realização das matrículas institucionais será de 10 a 16 de outubro. O resultado está previsto para 27 de outubro.