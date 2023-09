Três acidentes de trânsito envolvendo carros e motos são registrados em Cruzeiro do Sul

Três graves acidentes de trânsito, sem fatalidades, foram registrados em Cruzeiro do Sul neste domingo,24, sendo um no Bairro Vila Rica e dois na Avenida Mâncio Lima, região central da cidade.

Na Vila Rica, um vídeo mostra o acidente. A moto e carro cruzam as vias e se chocam. Com o impacto, o motociclista é arremessado para o alto e cai já sem o capacete, que rola pelo chão. O homem sai rolando pelo asfalto. No cruzamento do acidente, não há placa de sinalização. Ele foi levado em estado grave para o Pronto Socorro da cidade.

Na Avenida Mâncio Lima, o primeiro acidente, próximo ao Portal, envolveu dois carros e uma moto com uma carretinha e houve apenas danos materiais, mas sem feridos. A perícia vai indicar as causas do acidente.

No segundo acidente da Avenida, um carro bateu em três motocicletas que estavam paradas enquanto um pedestre atravessava a faixa. As três vítimas foram levadas pelo Serviço Móvel de Urgência – Samu, para o Pronto-Socorro.

Com uma frota de aproximadamente 40 mil veículos, Cruzeiro do Sul registrou, de janeiro a agosto de 2023, um total de 282 acidentes, dos quais 250 envolveram vítimas e 12 acabaram em mortes, segundo os dados do Departamento Estadual de Trânsito – Detran. Os dados apontam que cerca de 98% desses acidentes têm como causa principal a imprudência.

Em 2022, Cruzeiro do Sul fechou o período com 442 acidentes de trânsito, dos quais 353 envolveram vítimas e 10 resultaram em mortes.

Para tentar conter essa preocupante estatística, medidas têm sido implementadas na cidade. Novos semáforos foram instalados em pontos estratégicos, faixas de pedestres foram revitalizadas e placas de sinalização de trânsito foram colocadas para proporcionar mais segurança aos condutores e pedestres. As palestras de conscientização também são constantes.