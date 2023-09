Traficante é preso com munição e droga dentro de “boca de fumo” em Rio Branco

Por Davi Sahid

Uma ação dos Policiais Militares do CHOQUE do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisão de Luís Henrique Santos da Silva, 21 anos, pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu em um beco situado na rua Esperança no bairro São Francisco em Rio Branco.

A Polícia recebeu informações de um popular que no beco ficava um homem comercializando entorpecentes 24h por dia e que sempre estava armado. Os Policiais se deslocaram para averiguar a situação e no final do beco em um casebre, quando se aproximaram sentiram um forte odor de maconha, ao olhar pelas frestas da casa, flagraram Luís sentado na lateral da cama, pesando e embalando o entorpecente.

A guarnição Policial realizou um cerco, solicitou que Luís fosse até a porta e este autorizou entrada dos Policiais, tendo em vista que a guarnição já havia visualizado a droga.

Foi feito uma revista e em posse de Luís foi encontrado 1,420, seis porções de maconha já pronta para a venda, 2 munições, uma máquina de passar cartão de crédito, um canivete, uma balança de precisão, um celular e material para embalo da droga.

Diante do fatos, foi dada voz de prisão e Luís e todo material apreendido foram encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.