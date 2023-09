Trabalhador sofre queda durante instalação de ar-condicionado e vai parar em estado grave no PS

Por Davi Sahid

O trabalhador Jamesclei Silva Sena, de 39 anos, ficou gravemente ferido após cair de um telhado na tarde desta quarta-feira, 27, em uma residência situada na rua Pera, no bairro Tropical em Rio Branco.

Segundo informações repassadas a reportagem, Jamesclei é funcionario de uma empresa de refrigeração e na tarde desta quarta-feira se deslocou até a casa de um cliente para fazer uma instalação de um ar condicionado. Ao subir no telhado caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros, bateu a cabeça e desmaiou.

O proprietário da residência acionou a ambulância do suporte avançado do SAMU, Jamesclei recebeu os primeiros atendimentos dos Paramédicos no local, sendo necessário ser entubado e em seguida foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a Médica do SAMU, Jameclei sofreu um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) de natureza grave.

O proprietário da empresa compareceu ao hospital e acompanhou o funcionário.