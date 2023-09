Trabalhador é ferido com golpes de faca, durante discussão na Vila Benfica

Por Davi Sahid

O trabalhador Igor Lima da Costa, de 42 anos, foi ferido a golpes de faca enquanto trabalhava na manhã deste sábado, 23, em uma residência situada na Travessa Oito irmãos, na Vila Benfica, na região da Vila Acre no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Igor estava trabalhando na reforma de uma casa de um cliente, quando o autor do crime foi até aonde a vítima se encontrava e começaram uma discussão, em seguida criminoso tomou posse de uma faca e deferiu dois golpes que atingiram Igor na mão e no punho. Após a ação o autor do crime fugiu do local.

A ambulância do SAMU foi acionada, Igor recebeu os atendimentos dos Paramédicos e em seguida foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) em estado de saúde estável.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características do criminoso, fez patrulhamento na região na tentativa de prender o acusado, mas ele não foi encontrado.

Igor relatou aos Policiais Militares, que o autor do crime é conhecido dele e que os dois possuem uma roxa antiga.

O caso será investigado pela Polícia Civil.