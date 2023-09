Tio do governador Gladson Cameli morre aos 94 anos de causas naturais no Acre

Faleceu na noite desse domingo, 17, em Cruzeiro do Sul, o tio do governador Gladson Cameli, Moacy Carneiro de Messias, aos 94 anos.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, Moacyr faleceu de causas naturais e seu óbito ocorreu no Hospital Regional do Juruá, interior do Acre, às 21 horas.

Por meio das redes sociais, o governador Gladson Cameli emitiu uma nota de pesar lamentando o ocorrido. “Neste momento de luto e perda irreparável, rogo a Deus que conceda a nossa família e amigos o consolo necessário”, escreveu.