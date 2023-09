Terremoto de magnitude 6,8 deixa mais de 800 mortos e 600 feridos no Marrocos

O forte terremoto que atingiu o Marrocos na noite desta sexta-feira (8) – no horário do Brasil – já deixou 1.037 mortos e mais de 1.200 feridos, de acordo com um balanço divulgado pelo Ministério do Interior para a TV estatal. O número de vítimas, porém, não é definitivo e pode aumentar, segundo as mesmas autoridades.