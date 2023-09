Temporal destrói restaurante Quintal do Osvaldo; proprietário mostra estragos

O proprietário do Restaurante Quintal do Osvaldo usou as redes sociais para mostrar os estragos do temporal que atingiu Rio Branco na tarde deste domingo, 24.

Bastante abalado e chorando muito, Osvaldo mostrou a destruição de seu empreendimento, localizado no Bairro 6 de Agosto. Pés de frutas, o deck que era usado pelos clientes para aniversário, televisão e mesas completamente destruídos.

A força do vento foi tão grande que partiu uma estrutura de cimento no meio. Osvaldo já tinha tido prejuízos durante a alagação.

“Meu coração está muito forte para eu conseguir ver uma situação dessas. Agradeço a Deus porque eu pedi para as pessoas saírem daqui. Eu vou voltar mais forte ainda”, disse aos prantos.

Veja o vídeo: