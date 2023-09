Temperatura pode passar de 35°C em 11 capitais nesta quinta, entre elas Rio Branco

Em meio à onda de calor que alcança grande parte do Brasil, as temperaturas podem atingir, nesta quinta-feira, 21, 35ºC ou mais em onze capitais, entre elas Rio Branco, no Acre. Em duas, Palmas (TO) e Cuiabá (MT), a previsão aponta para 40ºC, segundo a Climatempo.

A expectativa da meteorologia é de que a bolha de calor no Centro-Sul do país atinja seu ápice entre sexta, 22, e domingo, 24, quando algumas localidades podem atingir marcas na casa dos 43°C.

Nesta quarta-feira, 20, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou a aumentar o nível do alerta e colocar nove estados sob um alerta vermelho de “grande perigo” por causa do calor extremo.

Confira como devem ficar as temperaturas máximas e mínimas em todas as capitais do Brasil nesta quinta, segundo a Climatempo:

– Aracaju: 27ºC / 22ºC

– Belém: 33ºC / 25ºC

– Belo Horizonte: 31ºC / 16ºC

– Boa Vista: 36ºC / 25ºC

– Brasília: 33ºC / 19ºC

– Campo Grande: 37ºC / 25ºC

– Cuiabá: 40ºC / 25ºC

– Curitiba: 32ºC / 15ºC

– Florianópolis: 29ºC / 19ºC

– Fortaleza: 32ºC / 24ºC

– Goiânia: 37ºC / 22ºC

– João Pessoa: 27ºC / 23ºC

– Macapá: 35ºC / 25ºC

– Maceió: 27ºC / 22ºC

– Manaus: 36ºC / 26ºC

– Natal: 30ºC / 23ºC

– Palmas: 40ºC / 25ºC

– Porto Alegre: 27ºC / 18ºC

– Porto Velho: 37ºC / 25ºC

– Recife: 27ºC / 23ºC

– RIO BRANCO: 35ºC / 23ºC

– Rio de Janeiro: 35ºC / 18ºC

– Salvador: 28ºC / 23ºC

– São Luís: 32ºC / 26ºC

– São Paulo: 33ºC / 16ºC

– Teresina: 39ºC / 25ºC

– Vitória: 29ºC / 20ºC