Supostos corpos de ETs são exibidos em audiência no Congresso do México; veja

Restos mumificados que seriam de seres extraterrestres foram exibidos na Câmara dos Deputados do México, na terça-feira (12), durante debate em uma Assembleia Pública para Regulação de Fenômenos Aéreos Não identificados, promovido pelo deputado Sergio Gutiérrez Luna, segundo informações da CNN Español.

Os restos de duas criaturas de cerca de 60 centímetros foram exibidos aos deputados. Os corpos foram encontrados no Peru, na região das Linhas de Nazca, em 2015.

O ufólogo e jornalista Jaime Maussan fez a apresentação dos corpos no Congresso. Segundo ele, os restos são alvo de estudo da UNAM (Universidade Nacional Autônoma do México) e teriam mais de mil anos de idade. “São seres não-humanos. Não foram recuperados em naves, mas foram encontrados sepultados e fossilizados”, afirmou.

Em seu X, antigo Twitter, Maussan escreveu que um diretor do Instituto Científico para Saúde da Secretaria da Marinha do México disse que o DNA encontrado nos corpos não guardam relação com humanos. No entanto, ainda não há estudos mais avançados sobre os corpos e nenhuma conclusão oficial.

El Director del Instituto Científico para la Salud de la Secretaría de la Marina de México @SEMAR_mx; expusó la reyna de todas las evidencias forenses; y concluyó que el ADN de los cuerpos biológicos presentados en la Audiencia FANI #UAP 🇲🇽 no guardan relación con el ser humano. pic.twitter.com/t4k48cgMPK

— Jaime Maussan (@jaimemaussan1) September 13, 2023



Veja baixo a íntegra da audiência no México (em espanhol).

Não é apenas no México que fenômenos que seriam extraterrestres são debatidos. Em julho deste ano, nos Estados Unidos, o ex-oficial de Inteligência da Força Aérea americana David Grusch afirmou que viu o uso de tecnologia alienígena, e que tudo foi “perturbador”.

Grusch foi perguntado por um parlamentar se ele havia presenciado atividade de tecnologia extraterrestre em humanos.

“Não posso entrar em detalhes em um ambiente aberto, mas pelo menos a atividade que testemunhei pessoalmente, e tenho que ter muito cuidado aqui – o que testemunhei pessoalmente, eu e minha esposa, foi muito perturbador”, disse como resposta.