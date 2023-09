Sexo no avião: confira 9 famosos que já afirmaram ter tido relações durante voo

Nos últimos dias, repercutiu na mídia, a notícia de um casal que foi flagrado transando no banheiro de um avião que ia de Luton, na Inglaterra, para Ibiza, na Espanha. A prática, entretanto, apesar de ser considerada ilegal em muitos países, já foi realizada também por alguns famosos brasileiros.

Abaixo, reunimos em uma lista de nove celebridades muito conhecidas da mídia que já afirmaram em entrevistas e nas redes sociais, ter feito sexo em avião. Confira!

Luciana Gimenez

A apresentadora fez a revelação sobre já ter transando em um avião durante o podcast Bagaceira Chique. Sem papas na língua, ela afirmou: “Eu já. Não era jato”, confessou a famosa.

Cintia Dicker e Pedro Scooby

Tanto Cintia Dicker quanto Pedro Scooby já comentaram sobre a relação que tiveram em um avião. A modelo comentou sobre o assunto em entrevista para o Jornal O Globo. “Coloquei a coberta e virei de lado. A gente gosta da adrenalina”, disse ela.

Já Pedro Scooby, falou sobre o sexo com Cintia no avião durante participação no BBB 22. “Minha mulher é tão aventureira quanto eu, você pode imaginar os lugares mais loucos”, afirmou Scooby. “Esses voos muito longos, os caras apagam a luz toda, tem uma hora que o voo todo está dormindo”, contou o surfista.

Geisy Arruda

Durante o lançamento de seu quarto livro de contos eróticos, A Dama da Sedução, Geisy Arruda comentou sobre a relação sexual que teve dentro de um avião com turbulência. “No banheiro [do avião], na turbulência. Estava indo para Portugal. Voo internacional é bom por que é longo. Era com um passageiro”, disse a musa.

Cleo

No caso de Cleo, a atriz e cantora revelou que já fez sexo em avião várias vezes. Ela comentou sobre o assunto em entrevista à revista GQ. “Transar no avião? Claro, várias vezes. Você nunca? No carro? Todo mundo já transou no carro. Eu já transei no carro no posto de gasolina”, declarou.