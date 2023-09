Sete marcas de café têm lotes recolhidos do mercado por impurezas e fraude

Governo determina o recolhimento de café torrado e moído no Brasil por detecção de fraude e impurezas. Ministério da Agricultura identificou a presença de cascas e paus nos pacotes acima dos limites permitidos pela legislação. Mistura tinha o objetivo de aumentar o volume dos pacotes de café, segundo informou o governo.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinou o recolhimento de 8 lotes de café torrado e moído no Brasil por detecção de fraude e impurezas.

O governo identificou a presença de cascas e paus nos pacotes acima dos limites permitidos pela legislação. “Esses resíduos do beneficiamento do grão de café foram torrados como se fossem grãos de café legítimos”, explica o coordenador de Fiscalização da Qualidade Vegetal, Tiago Dokonal.

As marcas são:

• Fazenda Mineira

• Jardim

• Lenhador Extra Forte

• Lenhador Tradicional

• Balaio

• Bico de Ouro

• Bico de Ouro 100% Puro Robusta

As fiscalizações de café torrado e moído pelo governo começaram este ano com a entrada em vigor da Portaria nº 570, que define o regulamento técnico do café torrado no Brasil.

Em julho de 2023, uma força-tarefa composta por 16 auditores fiscais federais agropecuários e agentes do Ministério foi mobilizada nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal para combater a fraude em cafés.

Durante a operação, uma fábrica de café torrado e moído em Minas Gerais foi interditada, e foram apreendidos 20.312 kg de café torrado e moído, além de 16.090 kg de matéria-prima irregular, composta por café com cascas e paus. Nessa ação mais de 26 marcas foram identificadas com indícios de irregularidades. Parte dessas marcas ainda estão em fase de contestação das análises.

A mistura em excesso de cascas e paus de café teve o intuito de aumentar o volume dos pacotes, segundo informou o governo.

Por Progmatismo