Seplan divulga pesquisa de custo da cesta básica de agosto

A Secretaria de Planejamento do Acre (Seplan), por meio do Departamento de Estudos, Pesquisas e Indicadores (Deepi), realizou em Rio Branco, em agosto, a pesquisa de custo da cesta básica, que apresentou uma baixa de 4,88%, em comparação com julho. Já a cesta de limpeza doméstica e de higiene pessoal apresentaram aumento, com variação de 0,21% e 2,71%, respectivamente.

Em agosto, o custo total da cesta básica alimentar para um indivíduo foi de R$ 502,07. Dos 14 produtos da cesta, sete apresentaram diminuição de preço, sendo a banana o mais expressivo (-22,12%), seguida do feijão (-9,03%) e tomate (-8,96%). Nos produtos com aumento de preço, o destaque foi o arroz (3,30%), na sequência a farinha de mandioca (1,66%) e manteiga (1,10%); os demais itens tiveram alta inferior a 1,0%.

Os dados foram coletados em 61 estabelecimentos comerciais, compostos por mercados varejistas de grande, médio e pequeno porte, açougues e panificadoras, distribuídos em 40 bairros de Rio Branco.

