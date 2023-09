Sem Neymar e Vinícius Junior, Fifa anuncia indicados ao prêmio de melhor do mundo

Nesta quinta-feira (14), a Fifa anunciou os 12 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo. A lista não conta com Neymar, Vinícius Júnior nem Cristiano Ronaldo. O período avaliado é de oito meses e não inclui a Copa do Mundo do Catar.

Na última edição, os dois brasileiros estavam presentes entre os finalistas, diferente de Cristiano Ronaldo, que fica de fora pela segunda vez consecutiva. A atual lista conta com Lionel Messi, Mbappé, Haaland e Bernardo Silva.

Conforme divulgado pela entidade, a atual edição do prêmio vai considerar o intervalo de 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto deste ano. Lionel Messi foi o vencedor do último The Best, que considerou um ano e meio e incluía o Mundial na avaliação. A votação para o público já está aberta.

A janela do futebol feminino se mantém com um ano. Será considerado o período de 1º de agosto de 2022 a 20 de agosto deste ano, ou seja, a Copa do Mundo Feminina está presente para os critérios de análise.

Ederson foi o único brasileiro entre os indicados ao prêmio e está concorrendo como melhor goleiro com Bono, Courtois, Andre Onana e Ter Stegen.

Veja os 12 indicados ao prêmio Fifa The Best

• Julian Alvarez (Argentina/Manchester City)

• Marcelo Brozovic (Croácia/Al Nassr)

• Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

• Ilkay Gundogan (Alemanha/Barcelona)

• Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

• Rodri (Espanha/Manchester City)

• Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia/Napoli)

• Kylian Mbappe (França/Paris Saint-Germain)

• Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)

• Victor Osimhen (Nigéria/Napoli)

• Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

• Bernardo Silva (Portugal/Manchester City)

Indicados ao prêmio de melhor goleiro

• Yassine Bounou (Marrocos/Al Hilal)

• Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)

• Ederson (Brasil/Manchester City)

• Andre Onana (Camarões/Manchester United)

• Marc-Andre ter Stegen (Alemanha/Barcelona)

Indicados ao prêmio de melhor técnico

• Pep Guardiola (Espanha/Manchester City)

• Simone Inzaghi (Itália/Inter de Milão)

• Ange Postecoglou(Austrália/Tottenham)

• Luciano Spalletti (Itália/seleção italiana)

• Xavi (Espanha/Barcelona)

Indicados ao Prêmio Torcedor Fifa

• Torcedor do Colón de Santa Fé (Argentina) — foi flagrado pela transmissão amamentando um bebê na arquibancada do Estádio Brigadier General Estanislao López, na Argentina, durante empate em 1 a 1 entre Colón e Barracas Central, em maio deste ano, pelo Campeonato Argentino.

(Argentina) — foi flagrado pela transmissão amamentando um bebê na arquibancada do Estádio Brigadier General Estanislao López, na Argentina, durante empate em 1 a 1 entre Colón e Barracas Central, em maio deste ano, pelo Campeonato Argentino. • Fran Hurndall (Inglaterra) — australiana que percorreu o trajeto de 1000 quilômetros da cidade de Gold Coast a Sydney conduzindo uma bola com os pés antes do início da Copa do Mundo Feminina para arrecadar dinheiro para o esporte feminino na Austrália.

(Inglaterra) — australiana que percorreu o trajeto de 1000 quilômetros da cidade de Gold Coast a Sydney conduzindo uma bola com os pés antes do início da Copa do Mundo Feminina para arrecadar dinheiro para o esporte feminino na Austrália. • Miguel Ángel, torcedor do Millonarios (Colômbia) — jovem garoto que sofria de uma doença incurável e realizou o sonho de conhecer pessoalmente todo o elenco do Millonários antes de ser submetido à eutanásia.