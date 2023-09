Segurança divulga nomes dos 14 presos de facção criminosa transferidos de presídios do Acre

Foto: Ascom/Iapen

Apesar de ter informado em coletiva de imprensa que não divulgaria os nomes dos detentos transferidos do complexo de presídios do Acre, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre revelou na tarde desta quarta-feira, 27, os nomes dos 14 detentos que saíram do Estado a pedido do judiciário e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

Todos estavam diretamente envolvidos com a rebelião no Presídio Antônio Amaro Alves, ocorrida no dia 26 de julho de 2023. O destino dos presos transferidos mantido em sigilo, até esta quarta-feira, por uma questão de segurança.

Abaixo relação com os nomes dos presos transferidos:

1. Railan Silva dos Santos

2.Selmir da Silva almeida

3.Cleydvar Alves de Oliveira

4.Manoel Moreira da Silva

5.Deibson Cabral Nascimento

6.Francisco Altevir da silva

7.Bertônio da Silva Lessa

8.James Oliveira Bezerra

9.Rogério da Silva Mendonça

10.Paulo Roberto Araújo Campelo

11.Cleber da Silva Borges

12.José Ribamar Alves de Souza Filho

13.Rosenato da Silva Araújo

14.Gelcimar Pinto de Macedo