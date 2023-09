Secretaria de Segurança entrega computadores e viaturas para polícias do Acre

Visando oferecer as melhores condições de trabalho para as forças de segurança acreanas, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em parceria cm a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), entregou 42 computadores para as polícias Militar e Civil do Acre, nesta terça-feira, 26. Duas viaturas também foram entregues para a Polícia Militar.

A entrega, que aconteceu no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), visava satisfazer às demandas da Polícia Militar no escopo das atividades vinculadas ao Sistema de Informações de Segurança Pública (Sinesp), destinados à confecções de Boletins de Ocorrências (B.O) e consultas operacionais.

O secretário de Segurança Pública em exercício, coronel Evandro Bezerra, destaca que a utilização desses bens será exclusiva para fins e uso de interesse público: “Essa entrega é em benefício da sociedade no que se refere aos prontos atendimentos às ocorrências policiais”.

O comandante do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), tenente-coronel Kleison Albuquerque, destaca que as novas aquisições são essenciais para a prestação de um melhor serviço à sociedade: “Ressalto que o apoio que nós estamos recebendo vem fortalecendo e elevando o nível da segurança pública do estado”, disse.

Os computadores foram entregues para o 1° Batalhão da Polícia Militar, o 2° e o 3° BPM, além da Delegacia da Mulher (Deam), Delegacia de Flagrantes (Defla), Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Além da capital, o interior também vai receber computadores. As duas viaturas foram entregues para o Batalhão de Polícia Ambiental.