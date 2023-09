Educação lança e-book no Setembro Amarelo para conscientizar a prevenção ao suicídio

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), criou um e-book baseado no Setembro Amarelo para conscientizar sobre a importância da prevenção ao suicídio, disponível no site www.see.ac.gov.br.

A Divisão de Qualidade de Vida e Bem-Estar liderou esse esforço, visando alcançar o máximo de pessoas possível e reduzir os casos de suicídio, disponibilizando informações cruciais sobre onde encontrar serviços de apoio.

Este e-book é uma ferramenta digital que pode ser atualizada regularmente e compartilhada amplamente com municípios, escolas, gestores e alunos. Isso destaca a importância contínua dessa iniciativa, que merece atenção ao longo do ano.

Melissa Braga, assistente social da SEE, enfatizou a vantagem do e-book como uma ferramenta acessível e de fácil compartilhamento, tornando possível alcançar um público mais amplo em comparação com uma cartilha impressa.

Segundo Braga, a ideia para a criação do e-book surgiu da psicóloga Márcia Aurélia Pinto, que compartilhou sua visão com uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, psicólogos, educadores físicos, biomédicos, massoterapeutas e outros profissionais que abraçaram essa causa.

“Chegamos ao consenso que a elaboração de um e-book com as principais informações, com uma temática do setembro amarelo, também serviria como material de apoio para as nossas escolas e professores, de forma mais eficiente”, destacou a chefe da Divisão de Qualidade de Vida e Bem-Estar, Jaqueline Guimarães.

Além do e-book, a equipe oferece também diversas atividades de cuidados com a saúde e o bem-estar dos servidores da SEE. O foco é principalmente no tocante a saúde mental, com serviços como atendimento psicológico e práticas integrativas, incluindo florais de Bach, auriculoterapia, ventosaterapia, quick massagem dentre outros.

Essa abordagem é crucial, especialmente em um período pandêmico em que houve um aumento significativo na demanda por serviços de saúde mental devido à depressão e ansiedade. Essa procura continua forte até hoje, destacando a importância contínua desse trabalho.