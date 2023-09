Saúde do estado promove a campanha de conscientização sobre o Setembro Amarelo

O mês de setembro é marcado por uma importante campanha de conscientização e prevenção ao suicídio em todo o mundo. No entanto, a iniciativa conhecida como Setembro Amarelo acontece durante todo o ano e se tornou a maior campanha anti-estigma global. Em 2023, o lema da campanha é simples, mas com uma mensagem forte: “Se precisar, peça ajuda!”.

O suicídio é uma triste realidade que afeta todas as nações, causando profundos prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2019 foram registrados mais de 700 mil casos de suicídio em todo o mundo, embora esse número seja considerado subnotificado, e estima-se que haja mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, o que equivale a uma média de 38 pessoas tirando suas próprias vidas diariamente.

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), está engajado no apoio à campanha Setembro Amarelo. No dia 18 de setembro, às 9h, a Sesacre realizará uma programação com o tema: “Fortaleça os Laços”, com exposições, palestras e atividades voltadas ao assunto.

Para o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, o Setembro Amarelo é uma oportunidade vital para lembrar a importância da conscientização sobre saúde mental, do apoio às pessoas que enfrentam dificuldades emocionais e da promoção de um ambiente onde todos se sintam à vontade para pedir ajuda quando necessário.

“É uma campanha que busca não apenas prevenir o suicídio, mas também quebrar o estigma em torno das doenças mentais, proporcionando um ambiente de compreensão e apoio para aqueles que precisam”, explicou.

Ana Beatriz Souza, diretora de Regulação e Rede de Atenção à Saúde da Sesacre, destacou a importância da campanha: “A Sesacre tem sua visão voltada para o combate ao suicídio e a melhoria da assistência aos pacientes que buscam serviços com questões específicas relacionadas a esse tema. Estamos estabelecendo fluxos, firmando parcerias e atuando de forma incisiva na política de saúde mental”, destacou.

Embora haja uma tendência global de redução dos números de suicídios, os países das Américas estão indo na contramão dessa tendência, com índices em crescimento, de acordo com a OMS. Neste mês e durante todo o ano, é fundamental lembrar: se você ou alguém que você conhece está enfrentando problemas de saúde mental ou pensamentos suicidas, não hesite em pedir ajuda.