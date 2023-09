São Paulo: Calleri é o jogador que mais fez gols de cabeça na Série A desde 2022

Camisa 9 do São Paulo, Jonathan Calleri é o jogador que mais fez gols de cabeça na Série A do Campeonato Brasileiro desde 2022. O centroavante está à frente de colegas de posição como Germán Cano, Rony e Pedro, e do zagueiro Gustavo Gómez, especialista na bola aérea.

Calleri marcou 16 gols com esse fundamento desde o retorno ao futebol brasileiro, em 2022. O centroavante lidera entre todos os jogadores da elite no quesito — os números foram extraídos da plataforma Sofascore.

Calleri disputou 108 jogos, marcou 39 vezes e deu 12 assistências neste período pelo São Paulo. Precisou de 159 minutos para participar de cada gol e lidera o quesito de gols de cabeça no país.

Contra o Flamengo, aos 44 minutos da primeira etapa, Rodrigo Nestor encontrou cruzamento pela esquerda do ataque, na cabeça de Calleri, e o camisa 9 testou com força, sem chances para Matheus Cunha.

O gol, inclusive, foi o primeiro de Calleri na carreira pela Copa do Brasil. O jogador precisou de 17 jogos para balançar as redes na competição.

O São Paulo recebe o Flamengo pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil no domingo (24), às 16h, no Morumbi. Antes disso, o time também recebe o Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Paulo, nesta quarta-feira (20), às 21h30.

Confira lista de jogadores com mais gols de cabeça na Série A desde 2022

1.Calleri (São Paulo): 16

2.Germán Cano (Fluminense): 13

3.Rony (Palmeiras): 12

4.Pedro (Flamengo): 11

5.Gustavo Gómez (Palmeiras): 11