Riachuelo lança roupa idêntica a uniformes de campos de concentração nazistas

A rede de lojas de departamento brasileira Riachuelo foi criticada nas redes sociais após lançar um conjunto de roupas que, segundo a opinião de internautas, remete aos uniformes dos campos de concentração nazistas durante a 2ª Guerra Mundial.

Uma das críticas que mais viralizaram foi a da especialista em cultura material e consumo, semiótica psicanalítica da Universidade de São Paulo – USP, Maria Eugênya. No X, antigo Twitter, ela disse: “Tá faltando aula de História – e noção, pros estilistas da Riachuelo”.

Veja o posicionamento da Riachuelo na íntegra:

“Nós, da Riachuelo, prezamos pelo respeito por todas as pessoas, e esclarecemos que, em nenhum momento, houve a intenção de fazer qualquer alusão a um período histórico que feriu os direitos humanos de tanta gente. A escolha do modelo das peças e da cartela de cores realmente foi uma infelicidade, e gostaríamos de reforçar que todas as peças já estão sendo retiradas das nossas lojas e e-commerce. Entendemos a sensibilidade do assunto, agradecemos o alerta trazido pelos nossos consumidores e pedimos desculpas a todas as pessoas que se sentiram ofendidas pelo que o produto possa ter representado.”