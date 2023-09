Repórter se descuida e mostra amante trocando-se de roupa

Um repórter do Equador acabou se comprometendo ao mostrar a amante trocando de roupa, em uma transmissão on-line e ao vivo. Juan Francisco estava em Buenos Aires, como correspondente da Rádio Sucre, para cobrir o jogo de futebol entre Argentina e Equador, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, quando apertou a tecla errada e mudou a posição da câmera, revelando a presença da mulher.

Juan estava filmando sentado de costas para uma janela, contra a luz, o que prejudicou a qualidade da imagem da transmissão. Isso fez com que os colegas expectadores pedissem para que ele trocasse de lugar, mas, ao tentar desligar a câmera para mudar a posição, o repórter acabou clicando no botão errado e ativando a câmera frontal, mostrando a acompanhante.

A mulher flagrada estava nua, com apenas uma toalha branca por cima dos ombros. Na imagem, ela aparece vestindo roupas íntimas, sem saber que estava sendo filmada. Um dos jornalistas percebe o que estava acontecendo e começa a rir, enquanto o outro parece constrangido e tenta mudar de assunto. “Cuidado com a imagem, alguém está por lá, parece que está no hotel. Juan Francisco, estamos prontos”, disse.

Ao perceber a gafe, Juan Francisco encerra a chamada. De acordo com o site argentino de notícias Infocielo, ele é casado. Assista ao momento:

🚨😂 The Ecuadorian reporter Juan Francisco accidentally showed a young woman in a hotel room during a live broadcast of the qualifying match between Ecuador and Uruguay. The woman was not his wife.pic.twitter.com/qGIeyxCHoj

— VAR Tático (@vartatico) September 11, 2023