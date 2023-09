Receita leiloa mais de 2,8 mil celulares com preços a partir de R$ 500; veja mais itens

A Receita Federal de Presidente Prudente (SP) realizará no dia 3 de outubro, às 10h, um Leilão Eletrônico de mercadorias apreendidas. Entre elas, há lotes com celulares, smartphones e acessórios com lances a partir de R$ 500.

Além disso, há também artigos variados, como perfumes, bebidas, itens de informática, vestuário, veículos e até caminhões.

O período para a apresentação de propostas está aberto desde o dia 18 de setembro e vai até 2 de outubro. Serão 500 lotes de mercadorias disponíveis para propostas.

Podem participar tanto pessoas físicas e jurídicas, entretanto, para não serem desclassificadas na fase seguinte às propostas, é preciso estar em condições de apresentar Certidão Negativa de Débito.

No leilão, o interessado encontrará diversos tipos de mercadoria. Cada lote pode conter um ou mais tipos de produtos e uma ou mais unidades de cada mercadoria.

Entre os lotes 33 e 500, estão incluídos aproximadamente 2.800 aparelhos celulares. Os lotes são para o uso pessoal e podem ser comercializados, seja por pessoa jurídica ou pessoa física.

O lote mais caro deste leilão está no valor inicial de R$ 100 mil e nele contém mais de quatro mil itens, como relógios smartwatch, relógios tradicionais, baterias de celular e recarregador de bateria.

Mais de 400 lotes são exclusivamente de celulares. Aparelhos da Apple e Xiaomi, que têm lances mínimos que variam de R$ 500 (Xiaomi Redmi Note 11 e Blu Bold Like Us) a R$ 11.000 (três iPhones 14 e um iPhone 11).

Há também lotes com carros e caminhões. Um deles tem três automóveis — Ford Fusion 2011, Corsa Hatch 2004 e Spacefox de 2008 — oferecido pelo valor inicial de R$ 27 mil. Neste caso, o interessado deve se atentar às descrições e avaliar as fotos. O Spacefox, por exemplo, é só a carcaça, ou seja, será vendido sem os bancos.

Quem estiver interessado em participar deste leilão pode visitar os produtos presencialmente. Os itens estão no depósito da Receita Federal em Bauru (SP), de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. O endereço é à rua Halim Aidar, s/n, quadra 5, na Vila Industrial.