R$ 363 milhões na conta: Servidores públicos do Acre recebem salários nesta semana

Os servidores públicos do Estado do Acre recebem seus salários do mes de setembro no próximo dia 29, sexta-feira. Já os inativos , aposentados e pensionistas receberão seu proventos na quarta-feira, 27. A folha de setembro garante os salários dos mais de 56,7 mil servidores em dia, totalizando R$ 363 milhões.

“Com esforço e responsabilidade nas contas públicas do Estado, o governo vem se empenhando para honrar o pagamento salarial dos servidores”, ressaltou o secretário de Administração, Paulo Roberto Correia.