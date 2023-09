Previsão desta quinta-feira(21)será de calor e possibilidade de pancadas de chuvas no Acre

Nesta quinta-feira, 21, o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), divulgou que a previsão do tempo será de sol e calor em todo o estado, com tempo variando de parcialmente nublado a nublado nos 22 municípios.

O Sipam revelou ainda que no período da tarde as nuvens ficam carregadas e provocam pancadas isoladas de chuva com trovoadas em todas as regiões acreanas, que podem cair com forte intensidade em áreas pontuais.

Na manhã de hoje, por exemplo, chove forte no município de Feijó.

As temperaturas nas regionais do Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Juruá e Tarauacá/Envira variam de 21° a 36° graus.