Queda de jato atinge carro que passava em rua e mata criança de 5 anos na Itália

Um jato do esquadrão de acrobacias da Força Aérea da Itália caiu durante um treino perto da cidade de Torino, no norte do país, no sábado (16), matando uma criança de 5 anos e deixando seu irmão de 9 com queimaduras graves. O carro em que as crianças estavam foi atingido por destroços da aeronave.

O jato MB-339 explodiu momentos após a decolagem, por volta do meio-dia (horário local), segundo o Corpo de Bombeiros italiano.

O piloto, que sobreviveu, pôde ser visto ejetando-se com o paraquedas aberto momentos antes de o jato atingir o solo.

Atualmente, ele está sendo tratado de queimaduras no Hospital Giovanni Bosco, em Torino, acrescentaram autoridades.

Os jatos acrobáticos Frecce Tricolori, parte da Força Aérea da Itália, praticavam uma formação antes das comemorações dos 100 anos da corporação, que acontecerão neste domingo (17).

Os aviões tinham acabado de decolar do aeroporto de Caselle, em Turim, quando um dos jatos começou a perder altitude, como pode ser visto em vários vídeos compartilhados nas redes sociais.

O acidente aconteceu dentro do perímetro do aeroporto.

A mídia italiana informou que os jatos atingiram alguns pássaros logo após a decolagem, segundo a Sky24, afiliada da CNN.

O carro que transportava a criança de 5 anos e sua família circulava por uma estrada secundária paralela ao aeroporto, segundo relatos da mídia local.

Seu irmão sobreviveu e agora está sendo tratado de queimaduras graves no Hospital Infantil Regina Margherita, em Torino, confirmou o hospital. Seus pais também teriam sofrido queimaduras.

A Força Aérea disse estar “consternada e surpresa” com a queda do jato, de acordo com um comunicado feito pelo Chefe do Estado-Maior Italiano da Força Aérea e General do Esquadrão Aéreo, Luca Goretti.