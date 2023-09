Quase 4 mil acreanos caíram na malha fina do Imposto de Renda em 2023

No Acre, 3.845 contribuintes continuam com suas declarações do Imposto de Renda retidas na malha fina da Receita Federal.

Segundo a Receita, 58,1% dos motivos de retenção em malha fiscal, em todo o País, neste ano de 2023 são as deduções, sendo as despesas médicas o principal motivo de retenção (42,3% do total de motivos de retenção).

Além das deduções, 27% da retenção em malha são por omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual de titulares e dependentes declarados — e 10,0% — são por divergências entre os valores de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) entre o que foi informado na Dirf e o que foi declarado pelas pessoas físicas nas DIRPF.

Ao fim, 4,3% da malha fina é composta por problemas nas deduções do imposto devido, recebimento de rendimentos acumulados e divergência entre os valores declarados de carnê-leão e imposto complementar e os valores efetivamente recolhidos.

Cair na malha fina da Receita Federal significa que a declaração do Imposto de Renda apresentou algum problema. O erro pode ser um dado preenchido incorretamente, algum rendimento incompatível ou, até mesmo, uma suspeita de fraude em análise.

O contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.