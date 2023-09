Projeção de crescimento do PIB para 2023 sobe para 2,64%, segundo Boletim Focus

A expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro para 2023 aumentou, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 11. Especialistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central elevaram a projeção de 2,56% para 2,64%. O movimento ainda é reflexo da divulgação do resultado do PIB do segundo semestre, que teve alta de 0,9%, superando as expectativas do mercado. A estimativa do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação do país, também teve leve alta, indo de 4,92% para 4,93%. A projeção para a cotação do dólar cresceu moderadamente, passando de R$ 4,98 para R$ 5. A expectativa para a taxa básica de juros foi mantida em 11,75%.

Para 2024, as estimativas também foram elevadas. A projeção para o PIB passou de 1,32% para 1,47%. Já o IPCA foi de 3,88% para 3,89%. A cotação do dólar passou de R$ 5 para R$ 5,02. As expectativas para 2025 foram mantidas, com exceção do PIB, cujo crescimento previsto passou para 2%.

Por Jovem Pan News