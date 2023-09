O governo do estado publicou na edição desta terça-feira, 12, do Diário Oficial, a convocação de professores aprovados no processo seletivo da educação.

Os aprovados devem entregar a documentação exigida no edital até o dia 22 de setembro. As vagas são para quase todos os municípios estado.

Veja abaixo, a lista de convocados, os documentos exigidos e os locais para a entrega da documentação.