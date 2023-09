Primeiros dias de setembro podem ter ondas de frio e chuvas acima da média no Acre

Setembro é o mês da transição do inverno para a primavera. Os dias começam a ficar mais longos e as chuvas aumentam e ficam mais volumosas e frequentes. Conforme o portal O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale, neste período, além das chuvas, podem ocorrer temporais, com alta probabilidade de fortes ventanias e muitos raios.

As temperaturas mínimas médias oscilam entre 19 e 22ºC, enquanto as máximas, entre 30 e 33ºC. Não é tão comum, mas ainda podem ocorrer ondas polares fortes em setembro.

“Com base nas condições atmosféricas e oceânicas atuais, projetamos para este mês de setembro de 2023, condições meteorológicas aproximadamente dentro da normal climatológica”, diz Friale.

No entanto, as chuvas deverão ficar acima da média (cerca de 15%) na maior parte do Acre. Em Rio Branco, por exemplo, deverá chover acima de 100 mm.

Já, as temperaturas poderão superar a média mensal, mas com alta probabilidade de duas incursões de ar frio polar, sendo a primeira logo nos primeiros dez dias de setembro.

Com informações O Tempo Aqui