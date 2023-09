PRF apreende mais de 20 galos que seriam utilizados em rinha em Itaúba-MT

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam 22 galos durante fiscalização na BR 163 em Itaúba-MT. A apreensão ocorreu na última sexta-feira, 8. Todos foram encontrados em situação de maus-tratos. Os galos encontrados são característicos aos utilizados em rinhas. Três homens foram presos. Segundo a corporação, 12 galos estavam no porta-malas de um veículo e eram transportados dentro de sacolas de pano e outras 10 aves foram colocadas entre os bancos na parte de trás e na frente do carro. Todos estavam amarrados e com as cabeças ensacadas, sem alimentação ou ventilação. De acordo com a PRF, constatou-se, a princípio, a ocorrência de praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. Os presos foram encaminhados para a Polícia Judiciária.

Por Jovem Pan News