Premiação da Prova dos Três Tambores agita penúltima noite de Expoacre Juruá

A premiação da tradicional Prova dos Três Tambores reuniu um grande público na noite deste sábado, 2, durante a penúltima noite de Expoacre Juruá. A competição é organizada pela Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), em parceria com a Equipe dos Três Tambores de Cruzeiro do Sul.

“O Governo do Estado entrou com toda a estrutura e premiação e a Equipe dos Três Tambores com a organização e hoje finalizamos com a tão esperada premiação”, explica Marcos Pereira, chefe da Seagri em Cruzeiro do Sul, ao falar sobre a parceria firmada.

A prova é a única que possui uma grande participação feminina, combinando a habilidade dos cavalos e dos cavaleiros para contornar, no menor tempo possível, os três tambores dispostos na arena.

A competição aconteceu na sexta-feira, 1º, e agitou os fãs do agro. A prova foi finalizada na mesma noite em que iniciou. Porém, a premiação dos campeões da categoria Kids, Feminino e Aberto aconteceu apenas no sábado. O prêmio entregue foi uma quantia de R$ 6 mil mais patrocínio para as próximas competições.

Ísis Eloá Vasconcelos Correia tem 12 anos e foi a campeã das categorias kids e feminina. Ela relata a sensação de ganhar na primeira vez em que competiu: “É incrível, eu não botava fé que fosse ganhar. Pretendo concorrer mais vezes”, conta.