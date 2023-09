Prefeitura segue proporcionando dignidade em forma de sorrisos para comunidades

Através do programa “Produzindo Sorrisos”, a Prefeitura de Rio Branco tem levado dignidade a centenas de pessoas que precisavam e não tinham acesso a atendimento odontológico, nos mais diversos bairros da cidade.

Nessa quarta-feira (27) foi a vez dos moradores do Belo Jardim 1 que são assistidos pela Unidade Básica de Saúde (UBS), Maria da Conceição.

“A importância é extrema. A necessidade dessa população em ser atendida pelo odontologista. Várias gestões passaram e a gente continuava na unidade sem o atendimento odontológico e agora podemos auxiliar um pouco a nossa população”, salientou o coordenador da UBS, Gustavo Barbosa.

Além de suprir a demanda reprimida nas unidades da rede municipal de Saúde, o programa atende urgências e emergências nas vans odontológicas, que são consultórios móveis totalmente equipados para realizar os mais diversos procedimentos desde orientação de higiene bucal, aplicação de flúor, limpeza e remoção de placa bacteriana, raspagem, restauração, exodontia (extração), entre outros.

“Essa área odontológica faz tempo que está com extrema necessidade e o programa vem para isso para somar e atender a população com um serviço de excelência com vários atendimentos do emergencial ao básico que é uma limpeza, uma extração, uma restauração, um encaminhamento de uma prótese total, o encaminhamento de um canal”, disse a responsável técnica do programa, Nacília Pimentel.

O cirurgião dentista, Rodrigo Carquejeiro, ressaltou as condições de trabalho proporcionadas pela prefeitura para a prestação de serviços de qualidade à população.

“O material tá bom. Não tem falta de material eu acho até interessante porque tem todas anestesias, tem todas as resinas, é material não tá faltando tem material tenha até mais. É um consultório motorizado que vai até a população. Ele chega mais próximo que eu digo muito mais humanizado.”

Entre as pessoas atendidas, Sulamita Santos, salientou sua satisfação. “Eu achei super legal, o doutor é bem confiável, gostei do atendimento, então isso é ótimo, uma coisa que a população estava precisando mesmo. Eu corria nos postos e nunca achava atendimento para o caso, mas agora consegui. É muito bom. Estava Necessitando disso mesmo, de uma ação dessa. Estão de parabéns.”

“Uma ação louvável. Nestes 33 anos de bairro. A comunidade tá muito feliz. Então nós só temos a agradecer”, falou o morador, Aclemar Afonso.

Para o presidente da Associação de Moradores, Rodrigo Carlos, a ação veio em boa hora.

“Isso para nossa comunidade aqui de baixa renda é muito importante. Um sorriso na boca de uma criança, de um idoso, isso para nós é muito gratificante. Então é só parabenizar a Prefeitura de Rio Branco, na pessoa do prefeito e dizer que ele tá assim trazendo dignidade para nossa comunidade”.

O atendimento é realizado por ordem de chegada na Unidade de Saúde onde três vans são estacionadas. Basta levar identidade e cartão do SUS para pegar a ficha. Cada van atende em média 12 pacientes por dia, pela manhã e pela tarde, durante toda a semana, de segunda a sexta-feira e a cada semana em um bairro diferente.

“As unidades fazem a solicitação e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) faz a programação. Essa semana estamos finalizando aqui no Belo Jardim e semana que vem, o mês de outubro, a gente vai estar na Baixada o mês inteiro, a programação está para lá e a gente pretende atender o máximo que pudermos”, informou a responsável técnica do programa, Nacília Pimentel.

Por Assecom/Prefeitura