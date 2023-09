Prefeitura realiza sinalização viária para garantir mais segurança no trânsito

Para garantir mais segurança no trânsito de Rio Branco, tanto para motoristas quanto para pedestres, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência de Transporte e Trânsito (RBTrans), realiza continuamente o serviço de pintura e manutenção da sinalização horizontal e vertical nas ruas da capital.

O superintendente da RbTrans, Benício Dias, explicou que superada a dificuldade burocrática relacionada à licitação, o trabalho agora tende a avançar mais por toda a cidade, contemplando todas as regionais.

“Nós tivemos vários problemas com relação à licitação, mas graças a Deus, conseguimos finalizar a licitação, adquirimos a tinta, compramos 30 toneladas de tinta e agora em agosto pintamos as ruas”, disse.

Somente no mês de agosto, foram cerca de 3 mil metros de ruas pintadas com eixo simples, retenções, indicações de “PARE”, além das faixas de pedestres, lombadas e zebrados deixando revitalizada toda a sinalização da malha viária nas principais ruas e avenidas tanto no centro, quanto nos bairros.

Nas áreas rurais, onde existem ramais asfaltados, o trabalho também é realizado como, por exemplo, na Vila Verde, localizada no quilômetro 58 da Estrada Transacreana. Lá, a equipe da RbTrans pintou as faixas de sinalização deixando os trechos totalmente sinalizados.

Benício Dias destacou, ainda, que a preocupação da gestão é cuidar para que a cidade se torne cada vez melhor.

“Por determinação do nosso prefeito, desde o início da gestão, ele determinou que sinalizássemos o máximo possível da nossa capital. Ele quer que a nossa cidade seja a mais sinalizada e mais iluminada da região Norte. Então a prefeitura está trabalhando, a RbTrans está trabalhando, e a população cada vez mais segura porque o nosso objetivo com a sinalização horizontal e vertical não é nada mais, nada menos que salvar vidas”, concluiu.

