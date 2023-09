Prefeitura promove ação ambiental para adolescentes em parceria com o Unicef

Foto: Val Fernandes/Assecom

Como parte das ações previstas no programa de educação ambiental do Município, o Horto Florestal de Rio Branco foi sede do Encontro dos Núcleos de Cidadania de Adolescentes realizado, nesta quarta-feira (20), durante todo o dia, com participação de representantes de várias cidades do Acre e de Rondônia.

A Prefeitura de Rio Branco é parceira do evento idealizado pelo Unicef e executado por meio da Visão Mundial. Em 2023, o encontro visa fortalecer a temática sobre mudanças climáticas e soberania alimentar para mobilizadores e participantes dos Nucas, que são grupos compostos por adolescentes que se organizam em rede, discutem questões importantes para o seu desenvolvimento, implementam ações e levam suas contribuições à gestão pública municipal.

A ação faz parte da estratégia global do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, de engajamento para participação de jovens e adolescentes em ações que visem a garantia de seus direitos e a conscientização para as mudanças climáticas. A parceria com a Prefeitura de Rio Branco consiste na oferta de três oficinas realizadas na escola ambiental do Horto Florestal. Uma é sobre reaproveitamento e reciclagem de papel, uma segunda sobre a confecção de brinquedos a partir de materiais recicláveis e uma terceira sobre o plantio de mudas em áreas degradadas.

As oficinas ocorreram pela parte da tarde quando os jovens e adolescentes participantes das atividades e puderam vivenciar na prática ações que podem “promover a mitigação dos riscos e impactos das mudanças climáticas”, como a reciclagem de papel e o reaproveitamento de materiais plásticos, entre outros, conforme o Plano de Participação Cidadã de Adolescentes (PPCA).

“O Unicef consegue implementar em especial neste encontro mudanças climáticas de acordo com o COP. Essa temática é de impacto na comunidade, dentro dos municípios. Quando a gente fala de adolescente, de jovens, quando a gente investe neles a gente economiza tecnicamente, porque se evita tantas coisas ruins que podem acontecer com o meio ambiente, com a comunidade. Então investir em jovem, criança, é sempre melhor do que remediar. A gente está construindo o futuro, construindo líderes”, diz Joanderson Silveira, representante do Unicef no Acre.

“Eu acredito que é muito importante, porque é onde a gente pode desenvolver atividade, pensamentos e também amizades. Tendo contato com outras pessoas do município, porque aqui a gente pode colocar as nossas ideias para melhorar Rio Branco e outros municípios também”, pontua o estudante Lyriel Silva.

Para o secretário adjunto da Semeia, Emerson Leão, a meta é alcançar 26 mil crianças até o final do ano. “É uma satisfação muito grande a gente saber que a gente está ajudando na conscientização ambiental das nossas crianças, que amanhã serão os nossos adultos. Hoje nós podemos dizer que a Prefeitura de Rio Branco, através da Semeia, tem hoje uma estrutura para poder atender as nossas crianças aqui no Horto Florestal.”

Por Assecom/Prefeitura