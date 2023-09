Prefeitura de Rio Branco lança o Acre Race 2023 após o sucesso do Pedala Rio Branco

Foto: Renilson Rodrigues/Assecom

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), em parceria com a Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e a Federação Acreana de Ciclismo (FAC), lançou oficialmente, nesta sexta-feira (15) o “Acre Race 2023”. A iniciativa surge após o notável sucesso da primeira edição do projeto “Pedala Rio Branco”, que ocorreu no último dia 27 de agosto.

O evento foi realizado no auditório da prefeitura e contou com a presença do prefeito Tião Bocalom, secretários municipais e destacados atletas do ciclismo nacional. Esta nova empreitada promete ser um marco no calendário esportivo da cidade, reunindo ciclistas e entusiastas de todo o estado e competidores do esporte em nível nacional em uma disputa emocionante e envolvente.

A ciclista Ana Laura, de 18 anos, natural de Caratinga, Minas Gerais já venceu o campeonato brasileiro na sua modalidade 17 vezes e disse que pela primeira vez vai disputar a competição aqui no Acre, algo que não será muito fácil pelo forte calor, segundo ela.

“É muito gratificante ter esses títulos de várias modalidades que eu pratico, muito feliz por eles, mas é muito difícil de chegar lá. É muito calor mesmo. Um calor que eu nunca tinha visto na vida.”

A premiação é atraente, com prêmios que ultrapassam os 50 mil reais, garante um dos organizadores, Istanrley Rocha. Só em dinheiro serão distribuídos 30 mil reais entre os vencedores, fora outras premiações como bicicletas, troféus e medalhas.

“Esse ano a gente trouxe uma novidade muito boa. O campeão brasileiro Nicolas Machado, que está presente com sua equipe. Vai ser uma disputa muito bacana”, preve o presidente da Federação de Ciclismo do Acre, Tuxaua Marques acrescentando que a competição tem 278 atletas inscritos.

O prefeito Tião Bocalom destacou a importância do esporte como forma de promoção da saúde e integração da comunidade. Ele expressou sua satisfação em ver a cidade de Rio Branco abraçando eventos esportivos de alto nível.

“A gente vai comemorar aqui a participação dos nossos acreanos no circuito nacional. E isso é muito importante, leva o nome da nossa Rio Branco, do nosso Estado do Acre e com certeza estimula mais gente a praticar o esporte para poder andar de bicicleta e ter mais saúde”, disse o prefeito.

Por Assecom/Prefeitura