Prefeitura anuncia retorno do Campeonato Intersecretarias Municipais Society 2023

Após alguns anos de ausência, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Esporte, com apoio da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SMGA), está revivendo o aguardado Campeonato Intersecretarias Municipais Society e, desta vez, com um novo nome: Copa da Dignidade.

As inscrições para o torneio se encerrarão na próxima sexta-feira, dia 22. Os formulários deverão ser entregues na Diretoria de Esporte e Lazer, localizada no bairro Aeroporto Velho, das 8h às 17h.

O diretor de Esporte e Lazer da Fundação Municipal de Cultura e Esporte Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Viégas Pereira, anunciou que o regulamento técnico do campeonato será disponibilizado aos participantes no próximo dia 26, terça-feira, no auditório da prefeitura, às 16h.

Pereira também fez um chamado entusiasmado aos participantes e convidou todas as secretarias municipais a se envolverem neste emocionante evento esportivo.

“Queremos a participação de todos neste evento, e é um desejo do nosso prefeito Tião Bocalom que todos se envolvam”, finalizou o entusiasta do esporte. Com isso, a comunidade de Rio Branco pode esperar por uma competição repleta de energia, à medida que as secretarias municipais se preparam para mostrar suas habilidades no campo de futebol.

Por Assecom/Prefeitura