Prefeitura avança com as obras do Recupera Rio Branco no bairro Aeroporto Velho

O bairro Aeroporto Velho é sempre um dos primeiros atingidos pela cheia do rio Acre. Por conta disso, os moradores sofrem vários transtornos todos os anos. Destruição de patrimônio, perda de móveis e deterioração de trechos das ruas atingidas pela água são alguns deles. Mas o Recupera Rio Branco veio como um alento para as famílias atingidas. São obras de recuperação das vias que dão dignidade aos moradores do bairro. Os serviços são complexos e de qualidade.

Um dos exemplos é a rua das Rosas. Todo o asfalto comprometido é retirado e usado como remendo profundo. Já o solo encharcado é descartado.

“A gente está fazendo um serviço que contempla o Recupera Rio Branco. É feito um serviço com remendo profundo, em que a gente retira o solo que não presta, que está encharcado e a gente reforça com a capa asfáltica”, explica o encarregado pelo serviço, Sidney Silva.

O pintor Firmino Pereira é morador antigo da rua. Está no local há mais de 40 anos. Ele, melhor do que ninguém, sabe da importância do serviço.

“Era complicado. Aqui alagava tudo. Era só lama. Quando chovia aqui era horrível, até para gente sair de pé era complicado”, relembra destacando o trabalho que o prefeito Tião Bocalom está realizando na rua.

Na rua Franco Silva, também no bairro Aeroporto Velho, as obras tiveram início na semana passada. As obras incluem o serviço de remendo profundo, tapa-buraco e camada asfáltica nova. A preocupação é a de melhorar a entrada das casas. Todo o meio-fio também está sendo feito.

Já na rua do terminal, hoje foi dia de trocar o asfalto comprometido, passar o piche e colocar a camada asfáltica novinha. As três frentes de serviços do bairro trabalham simultaneamente aproveitando todo o período do verão amazônico. Fabrícia Oliveira, que antes chegava em casa com a bicicleta suja de lama, atesta a qualidade do serviço.

“Está ficando bonito, porque em vista do que estava, cheia de buracos, está bonito”, avalia a moradora.

