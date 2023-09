Por orientação médica, Lula vai usar máscara em eventos até cirurgia no quadril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Itamaraty nesta segunda-feira (25) de máscara para receber o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh. A proteção será utilizada por recomendação médica até a data da cirurgia que fará no quadril, marcada para sexta-feira (29).

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, explicou que o presidente foi orientado a utilizar a proteção durante eventos públicos e em reuniões maiores. A medida é para evitar qualquer situação que atrapalhe ou mesmo atrase a cirurgia.

O procedimento será realizado na unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília para proporcionar maior conforto a Lula e evitar locomoções desnecessárias no pós-operatório. Mas a equipe responsável será a de São Paulo, que já o acompanha há anos.

“É uma cirurgia na qual a gente substitui a cabeça do fêmur por uma cabeça protética e é feito um revestimento na região da bacia conhecida por acetábulo, que é onde ocorre o encaixe da cabeça do fêmur na bacia, com uma taça ou uma cúpula acetabular”, explicou Leandro Ejnisman, ortopedista do Hospital Israelita Albert Einstein, à CNN.