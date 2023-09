Por meio do Mesa Brasil, Sesc Solidário distribui 3 mil cestas básicas no Acre

Em situações de emergência climáticas no Acre, o Sesc no Acre aciona a campanha “Sesc Solidário”, por meio do Mesa Brasil. Em setembro, 3 mil cestas básicas foram repassadas a instituições assistidas pelo programa e, também, a famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

O Programa Mesa Brasil já beneficiou mais de 28 instituições e atendeu mais de 8.112 famílias em situação de vulnerabilidade social. De acordo com a gerente de Assistência do Sesc no Acre, Marizete Melo, o Sesc, em campanhas como esta, busca instituições com credibilidade para garantir que as doações cheguem de fato a quem precisa e da forma mais rápida possível.

“Medidas urgentes, nesse momento de catástrofe da natureza, são fundamentais. Com esta campanha, beneficiamos famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. A ideia é que as cestas básicas cheguem realmente a quem precisa.”, explica Marizete.

Mesa Brasil

O Mesa Brasil Sesc atua desde 1994 e mantém, nacionalmente, parcerias permanentes com mais de 50 grandes empresas nacionais e multinacionais de diferentes segmentos, além de entrepostos de hortifruti, propriedades rurais e pequenos comércios.

Ao todo, o programa conta com mais de 2.600 parceiros em todo o país e as doações chegam a cerca de 3,4 milhões de pessoas por meio das 6 mil entidades assistenciais cadastradas.